Токаев освободил от должности ещё одного заместителя министра
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
108Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Мухамеджана Таласова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Таласов Мухамеджан Кадиржанович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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