  • 28 Декабря, 17:32
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Токаев освободил от должности ещё одного заместителя министра

Сегодня, 16:46
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Акорда Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Мухамеджана Таласова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Распоряжением Главы государства Таласов Мухамеджан Кадиржанович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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