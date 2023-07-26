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Акорда Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23
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Фото: Акорда

Токаев осудил акты сожжения Корана в некоторых странах Европы

Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Акорду.

Указывается, что Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

"Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН", - заключается в публикации.

 

 

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Сегодня, 14:23
235
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