Токаев осудил акты сожжения Корана в некоторых странах Европы

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Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Акорду.

Указывается, что Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.