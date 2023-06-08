Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. На встрече рассмотрены вопросы деятельности компании в РК, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью четыре миллиарда кубометров на Карачаганаке.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнёров Казахстана в энергетической отрасли, отметив её вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом "Национальная компания "КазМунайГаз" и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в Жанаозене Мангистауской области.