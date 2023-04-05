  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ Сегодня, 15:03
309
Сегодня, 15:03
309

Токаев обсудил с Тасмагамбетовым деятельность ОДКБ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ, а также планы Организации на предстоящий период.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:03
309
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх