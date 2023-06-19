Токаев обсудил с генерал-лейтенантом Бакытжаном Ертаевым укрепление Вооруженных сил

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Президент принял в Акорде Бакытжана Ертаева. Генерал-лейтенант рассказал главе государства о вопросах укрепления Вооруженных сил страны, а также о военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передает BaigeNews.kz.



Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на втором заседании Национального курултая, прошедшем в Туркестане, он уделил особое внимание роли ответственного гражданина в построении Справедливого Казахстана. Кроме того, по его словам, крайне важно воспитывать молодежь на примерах людей, проявивших мужество и отвагу, беззаветно служащих на благо Родины, а также повышать статус человека труда в обществе.



Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев рассказал о деятельности руководимого им общественного объединения Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary. Он также высказал предложения, касающиеся укрепления образовательного процесса в армии.