Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы

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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республиканский общественный штаб в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Toqaev2022.

По его словам, построение Справедливого Казахстана — его главная миссия на посту лидера государства. Президент добавил, что на данный момент есть конкретный план действий, имеются все необходимые ресурсы и, самое главное, бесценный капитал — ответственные граждане страны.

"Скажу прямо: в нашей стране накопилось много системных проблем в социальной сфере, экономике и политике, выросло недоверие граждан к государству и власти. Это тормозит устойчивое развитие нашего государства, ограничивает созидательные возможности нации. Теперь идея справедливости в нашей государственной политике станет самой главной. Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей Справедливости. Идея справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твёрдо следовать формуле "не человек для государства, а государство для человека". Чтобы построить Справедливый Казахстан, мы перейдём к новой государственной политике, основанной на трёх взаимоувязанных принципах", — рассказал Токаев.

Проведённая конституционная реформа и институциональные преобразования заложили основы принципиально новой политической модели развития Казахстана. Дальнейшая политическая модернизация страны необратима.

Он отметил, что однократный семилетний срок президентства придаст новое качество и динамику процессу обновления в обществе и государстве, создаст надёжный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти. Кардинальные изменения в избирательной системе обеспечат деятельное участие граждан в формировании подлинно народных маслихатов и парламента. Через прямую выборность акимов городов и районов будет сформирована более эффективная система местного государственного управления.

"Отбор на государственную службу будет проходить на основе высоких профессиональных и моральных качеств кандидатов, а карьерное продвижение осуществляться на принципах меритократии. Мы продолжим формирование президентского молодёжного кадрового резерва и предоставим возможность поступления на государственную службу всем гражданам — профессионалам и патриотам нашей страны", — рассказал Токаев.

Президент считает, что объективное и независимое правосудие — главное условие построения справедливого государства, устойчивой экономики и гармоничного общества. Только равенство всех граждан перед законом укрепит веру людей в государство. Поэтому Казахстан должен сформировать высокопрофессиональный, честный, неподкупный судейский корпус и искоренять чрезмерно репрессивный уклон в отправлении правосудия.

"Реформе подвергнется институт апелляции, расширятся категории дел, рассматриваемых судом присяжных. Судебное жюри будет наделено правом проверки каждого отменённого судебного акта. Мы наладим эффективное гражданское судопроизводство с использованием современных технологий и медиации. Повысим реальную состязательность между сторонами обвинения и защиты. Защита прав граждан и обеспечение их безопасности станут безусловным приоритетом правоохранительной деятельности", — сообщил глава государства.

Он добавил, что должны безвозвратно уйти в прошлое факты произвольного вмешательства в дела бизнеса и все другие формы злоупотребления полномочиями. Для этого в ближайшее время будет проведена ревизия уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Приоритетом станет реформа правоохранительной системы и особенно полиции, работа которой часто критикуется в обществе. Перезагрузится деятельность правоохранительных органов, снизив коррупциогенность и усилив профилактический вектор в их деятельности.

"Борьба с коррупцией как коррозией, разъедающей нашу страну, станет бескомпромиссной. Решительный заслон будет поставлен производству и распространению наркотиков, особенно синтетических. Правоохранительные органы сосредоточатся на тех преступлениях, от которых больше всего страдают граждане — семейно-бытовое насилие, наркопреступления, мошенничества, финансовые пирамиды. Мы создадим профессиональную и эффективную сервисную полицию. Будет усилен прокурорский надзор над соблюдением правоохранительными органами конституционных прав и свобод граждан и предпринимателей. Расширится участие граждан в выработке решений по профилактике правонарушений и обеспечению правопорядка. Для предотвращения пыток будут предприняты новые конкретные меры", — утверждает Токаев.

Наказания за семейно-бытовые преступления следует ужесточить — это принципиальная позиция главы государства. В условиях беспрецедентных внешних вызовов нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны, считает он. Поэтому всесторонней модернизации армии и всего силового блока будет уделено особое внимание.

Военные будут обеспечены современным вооружением и техникой. Престиж воинской службы и статус военнослужащих будет повышаться, а имидж армии укрепляться. Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма. Будут приняты меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск.

"Казахстан на международной арене всегда твёрдо отстаивал свои национальные интересы и продвигал прогрессивную повестку. Наш внешнеполитический курс будет неизменно миролюбивым и конструктивным, нацеленным на сотрудничество со всеми партнёрами. Поэтому мы будем содействовать усилению глобальной роли ООН и созданию более гармоничной и справедливой системы международных отношений", — рассказал он.

Ещё одной проблемой, которую обозначил президент, является олигополия, по мнению президента, породившая огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике. Деятельность монополий и приближённых к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции, лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех. В результате богатые богатели, а бедные становились ещё беднее, теряя веру в государство. Поэтому Токаев предлагает провести демонополизации отечественной экономики.

Первостепенной задачей станет укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей.

"Именно такая экономика станет основой устойчивого роста благосостояния нашего народа. В течение семи лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Активы Национального фонда будут увеличены до 100 миллиардов долларов. Всё, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход. Для обеспечения справедливого, прозрачного, понятного налогообложения начнёт действовать новый Налоговый кодекс. Будут введены дополнительные налоговые ставки на предметы роскоши. Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки. С 2025 года будет внедрён механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 4,7 миллиона человек", — заявил президент.

Планируется сделать Транскаспийский международный транспортный маршрут основным связующим звеном, который будет способствовать более полной реализации транзитных и экспортных возможностей, усилить морские порты и флот, создать на Каспийском море контейнерный хаб.

"Запустим сеть приграничных торгово-экономических центров с Россией, Китаем, странами Центральной Азией. Отремонтируем 11 тысяч километров железных дорог. Запустим железнодорожные линии Достык — Мойынты, Дарбаза — Мактаарал, обходную ветку вокруг Алматы, железнодорожный переход с Китаем "Бахты". Мы продолжим создание такой энергетической системы, которая обеспечит потребности людей и запросы промышленности. Одновременно обеспечим диверсификацию углеводородного производства и газификацию наших регионов.

Динамичное развитие получит альтернативная энергетика. Объемы производства возобновляемой энергии увеличатся в 1,5 раза", — сказал президент.

В планах также модернизировать и построить 3,7 гигаватта электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей. Завершить строительство линий электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны. Внутренний рынок будет насыщен основными видами нефтепродуктов путём наращивания объёмов переработки до 21 миллиона тонн в год. По мере роста добычи нефти будут диверсифицированы коридоры для экспорта углеводородного сырья. В эксплуатацию введут новые газоперерабатывающие заводы, производство товарного газа увеличится до 30 миллиардов кубометров. В стране обеспечат 60-процентный уровень газификации

"Новоселье отметят около 40 тысяч собственников аварийного и ветхого жилья. Ипотечное кредитование по программе "7-20-25" продолжится. Государство будет активно прокладывать инженерные коммуникации в районах массовой жилищной застройки. Во всех населённых пунктах страны будет водоснабжение. Показатель износа коммунальных сетей снизится до 40 процентов. Мы обеспечим качественное строительство и ремонт автодорог. Будут построены и реконструированы восемь тысяч километров автодорог республиканского значения и 14 тысяч километров областного и районного значения. Республиканские и основные областные автодороги будут охвачены качественной, стабильной сотовой и интернет-связью. Государство создаст технологический плацдарм для перехода от базового к сложному производству и выпуску высокотехнологичных товаров. Для этого наука будет переориентирована на новые технологии производства, которые повысят конкурентоспособность Казахстана", — добавил Токаев.

Также будут сформированы специализированные инжиниринговые центры при ведущих вузах и крупных предприятиях, принят закон "О науке и технологической политике". Важным приоритетом станет цифровизация. Продолжится внедрение цифровых технологий во все сферы жизни.

Токаев планирует обеспечить подключение 5G всех областных и районных центров, усилить безопасность личных данных граждан за счёт внедрения лучших мировых стандартов. В IT-секторе создадут 150 тысяч новых рабочих мест.

"Государство несёт прямую ответственность за образование, здоровье и благополучие граждан. Наш социальный бюджет продолжает расти – триллионы тенге идут на возведение и модернизацию детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта, а также на адресную помощь. За большими цифрами стоят насущные проблемы простых людей. Каждый человек, нуждающийся в поддержке, должен чувствовать персональную заботу государства", — считает президент.

Все шесть с половиной миллиона детей вне зависимости от места проживания получат равный доступ к фундаментальным знаниям, цифровым технологиям, развитой образовательной инфраструктуре. Для подрастающего поколения создадут максимально комфортные условия обучения.

"Дети от двух до шести лет будут полностью охвачены качественным дошкольным воспитанием. Будет создано 1,5 миллиона комфортных ученических мест, и окончательно решим проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трёхсменного образования. Государство ежегодно модернизирует не менее тысячи школ в малых городах, районных центрах и селах. Откроем семь тысяч современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики", — рассказал Токаев.

Каждый ученик получит специальную идентификационную карточку, которая позволит получать мгновенный доступ к учебным материалам, станет пропуском, средством оплаты, заменит тяжёлые рюкзаки. Во всех учреждениях образования будут усилены меры безопасности. Тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения оборудуют колледжи, школы и детские сады. Стипендии студентов увеличатся в два раза. Будет решён вопрос дефицита мест в студенческих общежитиях. Казахстанские студенты получат бесплатный доступ к мировым цифровым библиотекам.

"Мы проведем модернизацию онкологической службы, запустим единый консультативный инсультный центр. По всей стране будет создана сеть современных перинатальных центров. Откроется Национальный центр детской онкологии и гематологии. В селах и райцентрах будет построено 700 объектов первичной медико-санитарной помощи. Системное развитие получит телемедицина. Долю отечественного производства лекарств на фармацевтическом рынке Казахстана доведем до 50 процентов. Через внедрение цифровых решений снизится отчетность врачей, а каждому гражданину будет обеспечен полный доступ к информации о его здоровье. Еще раз повторю: все наши социальные расходы — это инвестиции в развитие потенциала нации. Поэтому в своей социальной политике мы будем не просто помогать людям преодолевать жизненные препятствия, а стимулировать их стремление трудиться и повышать собственное благосостояние", — сообщил Токаев.

Серьёзную поддержку государства получат граждане с особыми потребностями, в первую очередь дети. Ускорится формирование инклюзивной среды во всех ключевых сферах. Для лиц с особыми потребностями создадут специальные рабочие места и возможности для развития социального предпринимательства.

"С 2024 года начнём реализацию новой масштабной инициативы "Нацфонд — детям". Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" не менее семи процентов от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына". Все эти меры станут прямым отражением справедливой социальной политики государства. Будет усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан. Мы внедрим систему страхования от безработицы, а размеры социальных выплат по потере работы увеличим до 45 процентов от дохода", — сказал президент.

Также будет принят закон "О банкротстве физических лиц", который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки.

На основе универсального принципа "единство в многообразии" продолжат укреплять межэтническое единство и межконфессиональное согласие в стране. На здоровье и качество жизни граждан напрямую влияет состояние экологии. Поэтому Казахстан продолжит курс рационального использования природных ресурсов, развитие чистых технологий и повышения уровеня экологической культуры в обществе.

"Только так мы восстановим экологическое равновесие и защитим нашу природу. Мы повысим качество экологического образования на всех уровнях — от детских садов до вузов. За счёт усиления экологического контроля на промышленных предприятиях мы на 20 процентов снизим эмиссию вредных веществ. Будет принят новый Водный кодекс, направленный на рациональное использование, защиту и очищение водных ресурсов. Мы должны довести площадь лесов до 14,5 миллиона гектаров и приступим к восстановлению численности редких и исчезающих видов диких животных. Во всех крупных городах будет создана необходимая для электромобилей инфраструктура", — сказал глава государства.

На смену лозунгу "Всё для молодежи" придёт принцип "Вместе с молодежью". В общественных советах внедрят молодежную квоту. Для развития молодёжного предпринимательства государство предоставит льготные кредиты под 2,5 процента годовых. Окажут системную поддержку креативной индустрии. Будут регулярно проводить международные фестивали молодых талантов и ежегодно присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары".