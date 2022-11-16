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akorda.kz Сегодня, 12:54
66
Сегодня, 12:54
66
Фото: akorda.kz

Токаев наградил жителей Алматы

Президент наградил ряд жителей Алматы за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

  • Орденом "Парасат" награждена президент ОО "Союз градостроителей Казахстана" Любовь Нысанбаева.
  • Ордена "Құрмет" удостоена врач ГКП "Детская городская клиническая инфекционная больница" Роза Дуйсенбаева.
  • Медалью "Ерлігі үшін" отмечен командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Кайрат Бекалиханович Нуржаубаев.
  • Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечен руководитель производства ТОО "Hyundai Trans Auto" Садыкжан Мусаров.
  • Медаль "Шапағат" была вручена магистранту НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева" Адилхану Толепбергену.
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#награждение #Алматы #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:54
66
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