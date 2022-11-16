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66Фото: akorda.kz
Токаев наградил жителей Алматы
Президент наградил ряд жителей Алматы за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Орденом "Парасат" награждена президент ОО "Союз градостроителей Казахстана" Любовь Нысанбаева.
- Ордена "Құрмет" удостоена врач ГКП "Детская городская клиническая инфекционная больница" Роза Дуйсенбаева.
- Медалью "Ерлігі үшін" отмечен командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Кайрат Бекалиханович Нуржаубаев.
- Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечен руководитель производства ТОО "Hyundai Trans Auto" Садыкжан Мусаров.
- Медаль "Шапағат" была вручена магистранту НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева" Адилхану Толепбергену.
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