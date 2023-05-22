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Акорда Сегодня, 14:51
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Сегодня, 14:51
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Фото: Акорда

Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық"

Глава государства наградил президента Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Отмечается, что это награда за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.

"Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами", - сообщили в Акорде.

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Сегодня, 14:51
197
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