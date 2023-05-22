Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық"

Фото: Акорда

Глава государства наградил президента Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Отмечается, что это награда за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.