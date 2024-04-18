Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета "Астана опера", творческие коллективы "Гүлдер", "Астана сазы" и "Аркасыры" (Кыргызстан).

В рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса "Манас" и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Было также представлено несколько хореографических композиций.

Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана.