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Токаев и Путин подписали ряд документов в Астане

Сегодня, 18:38
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akorda.kz Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: akorda.kz

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали несколько важных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Подписаны:

1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;

2. План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы: 

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан; 
  2. План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы; 
  3. Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы; 
  4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации; 
    5. Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".

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