Токаев и Путин подписали ряд документов в Астане

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали несколько важных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Подписаны:

1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;

2. План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Также в рамках официального визита Президента России в Казахстан были подписаны следующие документы: