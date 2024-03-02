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Токаев и Путин по телефону обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня, 14:45
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Акорда Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность  эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики,  транзита и логистики.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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