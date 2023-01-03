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Токаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере Сегодня, 17:34
258
Сегодня, 17:34
258

Токаев и Путин обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами. 

Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. 

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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#Токаев #Путин #телефонный разговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:34
258
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