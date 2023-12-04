Президент Казахстана поставил перед министром обороны ряд задач

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы.

"Руслан Жаксылыков уделил особое внимание вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступлению новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи. Глава ведомства проинформировал о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу, мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН.

В завершение встречи Президент поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.