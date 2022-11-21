Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области

Фото: akorda.kz

Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об основных показателях социально-экономического развития региона а 10 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту доложено о положительной динамике роста в промышленности, сельском хозяйстве и привлечении инвестиций.

Как сообщил Женис Касымбек, объём производства промышленной продукции составил 3,1 триллиона тенге (рост на 1,5 процента). В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 6,3 процента. В экономику региона привлечено 522,2 миллиарда тенге инвестиций (рост на 8,5 процента), значительная часть которых (92 процента) приходится на частные инвестиции.

За январь-октябрь 2022 года введено 414,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 1,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава государства проинформирован о развитии автомобильных дорог Карагандинской области, обеспечении населения водоснабжением. Женис Касымбек также доложил о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию экономики региона.