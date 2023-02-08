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akorda.kz Сегодня, 15:40
171
Сегодня, 15:40
171
Фото: akorda.kz

Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК

Президент Казахстана провёл встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Рустамом Журсуновым и заслушал информацию омбудсмена о проделанной работе и планах по дальнейшей поддержке отечественного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Журсунов сообщил президенту, что за 2022 год поступило 4 408 обращений, из которых 1 530 (34 процента) разрешены положительно и по 1 030 (23 процента) даны разъяснения.

В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.

Президенту также представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Глава государства принял отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.

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#Акорда #Касым-Жомарт Токаев #предприниматели #омбудсмен
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:40
171
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