Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК

Журсунов сообщил президенту, что за 2022 год поступило 4 408 обращений, из которых 1 530 (34 процента) разрешены положительно и по 1 030 (23 процента) даны разъяснения.

В прошлом году бизнес-омбудсменом проведены встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

Как сообщил уполномоченный, в прошлом году приняты поправки в законодательство, призванные усилить борьбу с рейдерством и защиту бизнеса от незаконного вмешательства госорганов.

Президенту также представлены сведения по исполнению его поручений, направленных на внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Глава государства принял отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей и дал ему ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению.