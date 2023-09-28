Тимур Бекмамбетов планирует восстановить здание кинотеатра "Мир" в Атырау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Российский кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов приехал в свой родной город Атырау и планирует здесь восстановить здание кинотеатра "Мир", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Режиссёр со своей супругой Наталией Фишман и маленьким сынишкой в неформальной обстановке пообщался с урбанистами Атырау и горожанами.
"Помимо того, чтобы повидаться с родственниками, мы приехали сюда с одной целью – восстановить кинотеатр "Мир", рядом с которым жил мой дедушка. Я и сам провёл там первые шесть лет жизни. Когда-то мне посчастливилось купить это здание, чтобы его не снесли. Конечно, это не великий памятник архитектуры, таких зданий по всему Союзу, были, наверное, тысячи, но для меня и для многих жителей Атырау – это память", - сказал Тимур Бекмамбетов.
По словам режиссёра, вместе с ним в Атырау прибыла группа коллег его супруги, которая является урбанистом. Он отметил, что его супруга Наталия Фишман построила в Татарстане 600 парков.
"Надеюсь, что мы сможем восстановить здание в первозданном виде и заполнить его какими-то ностальгическими смыслами. Для меня это место, в котором я познакомился с кино, и надеюсь, оно останется таковым", – сказал Бекмамбетов.
Сама Наталия Фишман поделилась мнением, что Атырау не хватает парков.
"Мне на самом деле кажется, что это может очень быстро измениться", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Тимур Бекмамбетов встретился с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.
На встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.
"Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии. Кроме того, высказал предложения по повышению комфортности города", - сообщалось в пресс-релизе акимата.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси