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Тимур Бекмамбетов планирует восстановить здание кинотеатра "Мир" в Атырау

Сегодня, 03:18
АВТОР
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акимат Атырауской области Сегодня, 03:18
Сегодня, 03:18
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Фото: акимат Атырауской области

Российский кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов приехал в свой родной город Атырау и планирует здесь восстановить здание кинотеатра "Мир", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык"

Режиссёр со своей супругой Наталией Фишман и маленьким сынишкой в неформальной обстановке пообщался с урбанистами Атырау и горожанами. 

"Помимо того, чтобы повидаться с родственниками, мы приехали сюда с одной целью – восстановить кинотеатр "Мир", рядом с которым жил мой дедушка. Я и сам провёл там первые шесть лет жизни. Когда-то мне посчастливилось купить это здание, чтобы его не снесли. Конечно, это не великий памятник архитектуры, таких зданий по всему Союзу, были, наверное, тысячи, но для меня и для многих жителей Атырау – это память", - сказал Тимур Бекмамбетов.

По словам режиссёра, вместе с ним в Атырау прибыла группа коллег его супруги, которая является урбанистом. Он отметил, что его супруга Наталия Фишман построила в Татарстане 600 парков. 

"Надеюсь, что мы сможем восстановить здание в первозданном виде и заполнить его какими-то ностальгическими смыслами. Для меня это место, в котором я познакомился с кино, и надеюсь, оно останется таковым", – сказал Бекмамбетов.

Сама Наталия Фишман поделилась мнением, что Атырау не хватает парков. 

"Мне на самом деле кажется, что это может очень быстро измениться", - добавила она. 

Ранее сообщалось, что Тимур Бекмамбетов встретился с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. 

На встрече были обсуждены вопросы развития цифровой креативной индустрии, подготовки специалистов, создания благоприятной среды для жителей, реконструкции старых городских зданий.

"Тимур Бекмамбетов ознакомил с проектом подготовки кадров для развития креативной индустрии. Кроме того, высказал предложения по повышению комфортности города", - сообщалось в пресс-релизе акимата.

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