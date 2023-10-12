Тимур Бекмамбетов оценил шансы казахстанского кино в покорении мира

Известный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов считает, что отечественный кинематограф легко может найти своего зрителя за пределами страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Аудитория в Казахстане очень лояльна к своему кинематографу и предпочитает его. Следующий шаг – это попытка найти своего зрителя за пределами страны. Казахстан - многоязычная страна. Во-первых, в рамках тюркоязычного мира – потому что рядом есть Узбекистан, Татарстан, Турция. Это огромная аудитория, по-моему, 300 миллионов людей с примерно похожим менталитетом, культурными кодами. Соответственно, как Турция смогла завоевать весь мир своими популярными сериалами, у Казахстана есть такая же возможность расширяться за пределы страны", - сказал он, выступая на IT-форуме Digital Bridge в Астане.

Также, по словам режиссера, Казахстан может развиваться и в сторону русскоязычной, и в сторону англоязычной аудитории.