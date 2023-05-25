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Тимофей Скатов одержал сенсационную победу и вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147 АТР) во втором раунде отбора Открытого чемпионата Франции-2023 в драматичном матче обыграл финна Отто Виртанена (119 АТР) со счётом 4:6, 6:2, 7:5. Соперники провели на корте два часа и 47 минут. Скатов реализовал пять брейк-пойнтов из 12, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Для выхода в основную сетку "Ролан Гаррос 2023" казахстанцу завтра, 26 мая, нужно обыграть Фелипе Мелигени Родригес Алвеса (165 АТР). Тимофей в этом году уже играл с бразильцем в квалификация "Мастерса" в Майами и уступил ему 4:6, 6:7 (5:7).
Анна Данилина завершила выступление на турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко). В четвертьфинале казахстанка в дуэте с венгеркой Тимей Бабош уступила российско-американскому дуэту: Яна Сизикова/Сабрина Сантамария - 3:6, 1:6.
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