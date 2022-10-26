Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью

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Платформа TikTok планирует открыть своё представительство в Казахстане уже этой осенью. Об этом рассказала директор Tiktok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина на пленарной сессии Astana Media Week, передаёт BaigeNews.kz.

Платформа TikTok стала невероятно популярной в Казахстане, говорит она.

"Мы видим по нашему сообществу, что появляется большое количество нового контента, потому что аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой для того, чтобы выразить себя. Мы видим большое количество музыкантов, учителей, fashion блогеров, обычных молодых мам, которые создают контент. Мы, как платформа, хотим быть ближе к нашему сообществу. Поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане", - сказала она.

Офисы TikTok будут находиться в Астане и Алматы, где работают партнёры и представители бизнеса, использующие платформу для своих целей.