ТЭЦ-2 в Алматы перейдет на газ в 2026 году

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В ходе поездки, министр посетил ТЭЦ-2 АО "Алматинские электрические станции" и котельную "Орбита" ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

На ТЭЦ-2 министр провел совещание координационного штаба по прохождению отопительного периода с участием представителей акимата, АО "Самрук-Энерго".

"Представители ТЭЦ-2 в Алматы доложили, что EPC подрядчик по переводу на газ уже определён, работы начаты. Активная фаза начнётся в 2024 году с завершением до конца 2026 года. Также, на ТЭЦ-2 завершены капитальные ремонты котла № 3 и турбин № 1, 2. На завершающей стадии капитальный ремонт котла № 5", - сообщили в ведомстве.

В целом, по АО "Алматинские электрические станции" ремонтная кампания завершится в конце ноября 2023 года. На всех ТЭЦ создан необходимый запас топлива. Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимних условиях.