В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу

Неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Примерно в 18:00 по Московскому времени (20:00 по Астане) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется", — сообщили в МВД Дагестана.

В ведомстве добавили, что объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются.

Позже в мэрии сообщили, что "после нападения горит синагога". Сотрудники МЧС тушат пожар.

Также стало известно в результате терактов погибли священник и сотрудники полиции.

Все массовые мероприятия в дагестанском Дербенте отменены.