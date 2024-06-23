В Дагестане неизвестные напали на православную церковь и синагогу
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Неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Примерно в 18:00 по Московскому времени (20:00 по Астане) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется", — сообщили в МВД Дагестана.
В ведомстве добавили, что объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются.
Позже в мэрии сообщили, что "после нападения горит синагога". Сотрудники МЧС тушат пожар.
Также стало известно в результате терактов погибли священник и сотрудники полиции.
Все массовые мероприятия в дагестанском Дербенте отменены.
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