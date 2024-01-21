Тепловоз столкнулся с авто в Караганде, есть погибшие

В Караганде два человека погибли в результате столкновения тепловоза с легковым автомобилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Водитель Lada Priora попытался проскочить через закрытый шлагбаум по Саранскому шоссе, но не успел пересечь рельсы. В машину врезался тепловоз.

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Lada Priora от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и ещё трое других пассажиров доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

В тепловозе установлен видеорегистратор, который снял момент трагедии. Видеозапись изъята полицейскими. Проводится расследование.



