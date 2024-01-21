Тепловоз столкнулся с авто в Караганде, есть погибшие
Сегодня, 23:25
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Сегодня, 23:25Сегодня, 23:25
68Фото: Telegram-канал "Патриот"
В Караганде два человека погибли в результате столкновения тепловоза с легковым автомобилем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Водитель Lada Priora попытался проскочить через закрытый шлагбаум по Саранскому шоссе, но не успел пересечь рельсы. В машину врезался тепловоз.
"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Lada Priora от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и ещё трое других пассажиров доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В тепловозе установлен видеорегистратор, который снял момент трагедии. Видеозапись изъята полицейскими. Проводится расследование.
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