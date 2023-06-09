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inbusiness.kz Сегодня, 14:48
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Сегодня, 14:48
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Фото: inbusiness.kz

Теплосети в Астане хотят повысить тариф в два раза - состоятся публичные слушания

АО "Астана-Теплотранзит" просит утверждения более высоких тарифных ставок на транспортировку тепла по столичным теплосетям с июля 2023 года, передаёт BaigeNews.kz

"Согласно представленному проекту тарифной сметы АО "Астана-Теплотранзит", тариф на передачу и распределение тепловой энергии, с вводом в действие с 01.07.2023 года, составит 2 512,99 тенге/Гкал без НДС, с ростом на 1 277 тенге/Гкал или 103%", - сообщили в компании.

Действующий тариф на 2023 год утвержден в размере 1236,47 тенге/Гкал приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана от 28.11.2022 года №113-ОД.

"В целях усиления системы защиты прав потребителей в сфере тарифной политики путём обеспечения прозрачности и гласности процедуры формирования тарифов, в соответствии с требованиями подпункта 9) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Астане инициировано проведение публичных слушаний по заявке АО "Астана-Теплотранзит" на утверждение тарифа и тарифной сметы до истечения срока действия утвержденного тарифа на регулируемую услугу в области передачи и (или) распределения тепловой энергии, для представителей СМИ, депутатов маслихата и общественности города Астаны", - отметили в АО.

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Сегодня, 14:48
70
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