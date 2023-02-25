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Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату
Мария Агапова — боец смешанных единоборств из Казахстана, которая в кругах фанатов ММА известна как "Убийца демонов", на время сменила профессию. Теперь она делает татуировки, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию здоровья девушка пока не может вернуться в октагон, однако Мария не унывает.
"Хочу развеять все сомнения по поводу завершения своей карьеры бойца. Я стала татуировщиком в первую очередь, чтобы поддержать свою карьеру в UFC. Уже два года я живу без спонсоров. И уже больше полугода, как я работаю в клубах по ночам. Я думаю, работа татуировщиком принесет мне больше денег, чем охрана в клубе. И еще хотелось бы спать по ночам во время подготовки к бою", — написала Мария на своей странице в Instagram.
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Фото: Instagram/mma.mashka
Она призналась, что пока только овладевает мастерством татуировки, поэтому бьет тату бесплатно, а пирсинг делает за полцены.
"Вы приходите ко мне, со своей идеей или эскизом. Я его вам бью. Если вам нравится, вы платите мне чаевые (сколько считаете нужным). А если вам вдруг не понравится, вы можете придти позже, через пару месяцев. И я вам либо исправлю, либо перекрою бесплатно", — пишет "Убийца демонов".
Фото: Instagram/mma.mashka
Фото: Instagram/mma.mashka
Теперь я бью не только людей, признается она.
Напомним, Мария Агапова после боя с канадкой Джиллиан Робертсон по прозвищу "дикарка" перенесла операцию на ногу, после чего ей требуется восемь месяцев реабилитации. Тогда же Мария призналась, что для того, чтобы продолжить карьеру в ММА, ей временно придётся сменить профессию, она планировала подрабатывать тренером, а еще выучиться на специалиста сферы бьюти-услуг. А ещё призналась, что раньше ей приходилось трудиться охранником в баре.
Ранее "Убийца демонов" шокировала подписчиков кадрами после боя с "дикаркой". На видео — разбитые руки, губы, сломанный нос, травмы коленей и тот самый удушающий приём, благодаря которому Робертсон одержала победу над казахстанкой.
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