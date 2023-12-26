Теннисист из Казахстана совершил фантастический рывок в рейтинге ATP

Казахстанский теннисист Ростислав Гальфингер улучшил положение в рейтинге ATP в парном разряде сразу на 713 позиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В предыдущей версии рейтинга Гальфингер занимал 2256-е место, а теперь поднялся на 1543-е. Такой рывок казахстанец совершил благодаря успешному выступлению на турнире ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет), где он в дуэте с итальянским теннисистом Аугусто Вергили дошёл до финала.

Также в обновленном рейтинге ATP в "парах" у Казахстана поднялся Дмитрий Попко — теперь он занимает 800-е место (+31 позиция). В одиночном разряде Попко также улучшил своё положение, поднявшись на 455-е место (+3). Помимо него, среди казахстанских теннисистов поднялись Григорий Ломакин — 795-е место (+3), Максим Батютенко — 1752-е место (+1) и Тимур Мауленов — 2018-е место (+8).