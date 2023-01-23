Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер

Фото: cкриншот с видео

В Мангистау местный блогер Азамат Сарсенбаев запечатлел уровень обмеления Каспия в районе причала Сартас, передаёт BaigeNews.kz.

Сначала он разместил в своём Instagram два видео с залива Сартас (южная береговая линия Каспия в Мангистау), временная разница между которыми составляет 2,5 года. Первое видео датировано июнем 2020 года. На втором видео, снятом в текущем месяце, отчётливо видно, как обменело море.

"Когда-то тут планировали построить целый морской порт, даже начали возводить инфраструктуру, но что-то пошло не так, и проект не реализовался. В настоящее время, став свидетелем масштабов обмеления Каспийского моря, с одной стороны немного радуюсь за инвестора, который так и не вложился в этот проект. Нужно что-то делать", - написал блогер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

Позже он опубликовал ещё один пост с пояснением:

"Выдыхаем, море на месте, по крайней мере пока… В общем, друзья сразу же выехали в район Сартас, чтобы убедится в том, что море ушло от берегов. Оказалось, что береговая линия покрылась толстым слоем льда не менее 30 сантиметров, под толстым же слоем льда находится морская вода глубиной всего лишь 1,55 метра. Многие местные жители, в том числе и я, удивлены тем, что в этом году почти вся береговая линия Каспийского моря со стороны Мангистауской области замерзает, покрываясь толстым слоем льда. Это нетипично для нашего региона. Данная ситуация говорит о том, что с нашей стороны уровень воды упал настолько сильно, что мелководная часть, а именно прибрежная зона, уязвима к холодам".