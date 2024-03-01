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Тело утонувшего в начале февраля рыбака нашли в Карагандинской области

Сегодня, 17:18
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Спасатели достали тело рыбака, утонувшего 3 февраля в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Его случайно обнаружили в 20-ти километрах от посёлка Молодёжный другие рыбаки. Они и передали информацию в департамент по чрезвычайным ситуациям.

Погибшему 39 лет.

Напомним, 3 февраля в канале имени Сатпаева утонул автомобиль Renault. В салоне находились трое мужчин. Двое из них выбрались из ледяной воды самостоятельно. Третьего искали в течение нескольких дней, но так и не обнаружили.

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