Тело утонувшего в начале февраля рыбака нашли в Карагандинской области
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
126Фото: ДЧС Карагандинской области
Спасатели достали тело рыбака, утонувшего 3 февраля в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Его случайно обнаружили в 20-ти километрах от посёлка Молодёжный другие рыбаки. Они и передали информацию в департамент по чрезвычайным ситуациям.
Погибшему 39 лет.
Напомним, 3 февраля в канале имени Сатпаева утонул автомобиль Renault. В салоне находились трое мужчин. Двое из них выбрались из ледяной воды самостоятельно. Третьего искали в течение нескольких дней, но так и не обнаружили.