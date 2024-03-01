Тело утонувшего в начале февраля рыбака нашли в Карагандинской области

Спасатели достали тело рыбака, утонувшего 3 февраля в Осакаровском районе Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Его случайно обнаружили в 20-ти километрах от посёлка Молодёжный другие рыбаки. Они и передали информацию в департамент по чрезвычайным ситуациям.

Погибшему 39 лет.