Автомобиль с рыбаками ушёл под лёд в Карагандинской области

На канае имени Сатпаева утонул автомобиль "Renault", в салоне находились трое мужчин, двое из них выбрались из ледяной воды самостоятельно, третьего ищут спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, сообщение о ЧП поступило в два часа ночи 3 февраля. Мужчины рыбачили в 10 километрах от посёлка Молодежный Карагандинской области, на территории десятого гидроузла.

"Во время рыбной ловли автомобиль провалился под лёд. Всего в машине находилось три человека, двое выбрались самостоятельно в медицинской помощи не нуждаются, силами ДЧС проводятся поиски третьего гражданина 1985 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Спасатели в очередной раз попросили казахстанцев не выезжать на лёд на авто, а рыбной ловлей заниматься в строго отведённых для этого безопасных местах.

"Канал имени Каныша Сатпаева — не просто рыбохозяйственный водоём, он является источником питьевого водоснабжения, на канале периодически производиться прокачка воды, в результате чего вода подмывает лёд, образовываются тонкие участки льда и трещины. В соответствии со ст.412 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за нарушение правил безопасности на водоёмах предусмотрен штраф", — напомнили спасатели.