Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят на родину 28 февраля

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Тело погибшего казахстанского музыканта Дархана Жунусбекова, более известного как Darkhan Juzz, доставят 28 февраля в Алматы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы на связи с родными погибшего и его продюсером. Тело будет доставлено из Пхукета в Алматы завтра авиакомпанией Air Astana. Все расходы по транспортировке тела взяла на себя авиакомпания. Ритуальные услуги оплатили на месте его друзья, которые вместе с ним летали. Сбор, как сказал продюсер, был объявлен в первый день, но потом они внесли туда изменения", - сказал Смадияров.

Он отметил, что все собранные деньги переведут семье погибшего музыканта.

Напомним, Дархану Жунусбекову был 31 год. Музыкант погиб в ДТП, разбившись на арендованном мопеде в Таиланде.