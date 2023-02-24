Ушёл из жизни известный казахстанский музыкант Darkhan Juzz

Фото: со страницы с Instagram Ерлана Карина

Скончался талантливый казахстанский исполнитель Дархан Жунусбеков, больше известный как Darkhan Juzz. Ему был 31 год. Об этом на своей странице в Instagram сообщил государственный советник Казахстана Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Дархан был ярким представителем современной казахской музыки. Ранняя смерть такой звезды расстроила нас всех. Он много отдавал своей стране, вносил большой вклад в развитие казахской музыки. Но смерть забрала его у нас раньше. Пусть земля будет пухом, Дархан! Твой яркий образ навсегда останется в сердцах тех, кто ценит твоё искусство!", - написал Карин.

В МИД нашей страны сообщили, что музыкант погиб в результате ДТП.

"По информации полиции Таиланда, 24 февраля на острове Пхукет скончался гражданин Казахстана Дархан Джунусбеков. Смерть нашего гражданина наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде. Консул на связи с родными погибшего, ведется работа по оформлению необходимых документов для отправки тела в Казахстан", - сообщили в ведомстве.

В СМИ сообщается, что новость о смерти артиста подтвердили в лейбле Ozen.

Журналист, ведущий и автор проекта "PRESIDENT" Адиль Балтабаев написал в своём Telegram канале, что певец разбился в Тайланде на мопеде.

В прошлом году Дархан вошёл в список Forbes Kazakhstan "30 до 30". Дархан продвигал инди-музыку на казахском языке и был её ярким представителем.