Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме СКО
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
206Фото: baigenews.kz
В дачном доме в п.Новопавловка СКО произошел пожар, в результате которого погиб владелец дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара устанавливается.
"Сегодня в городе Петропавловск, в п.Новопавловка произошел пожар в дачном доме, с последующим обрушением кровли. На месте пожара обнаружено тело владельца 1968 г.р. В 12:17 пожар локализован, а в 12:32 ликвидирован", - говорится в сообщении.
На месте задействованы 7 человек л/с и 2 ед.техники ДЧС.
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