Тело мужчины обнаружили после пожара в частном доме СКО

В дачном доме в п.Новопавловка СКО произошел пожар, в результате которого погиб владелец дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина пожара устанавливается.

"Сегодня в городе Петропавловск, в п.Новопавловка произошел пожар в дачном доме, с последующим обрушением кровли. На месте пожара обнаружено тело владельца 1968 г.р. В 12:17 пожар локализован, а в 12:32 ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте задействованы 7 человек л/с и 2 ед.техники ДЧС.