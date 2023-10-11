Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан

Специальный авиаборт доставил в афганскую провинцию Герат крупный гуманитарный груз из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

При активном участии казахстанского агентства международного развития KazAID в Афганистан доставили продукты питания, палатки, одежду и постельные принадлежности весом свыше 1 600 тонн.

Казахстанский гуманитарный груз принят представителями Штаба по борьбе с последствиями стихии Афганистана, в частности генеральным директором гражданских аэропортов Гарвал Абдул Саттаром.

10 октября в провинцию Герат также прибыл оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в количестве 45 человек. Они проводят спасательные работы в населенном пункте Наиброфи, расположенном в 50 километрах от Герата.

В ближайшее время ожидается направление пострадавшему афганскому народу очередного крупного гуманитарного груза железнодорожным транспортом на станцию "Хайратон".

Руководство провинции Герат в лице губернатора шейха Нур Ахмад Ислам Джара выразило благодарность казахстанской стороне за оказываемую постоянную гуманитарную помощь.

По сообщениям зарубежных СМИ, министерство иностранных дел Австралии объявило, что правительство этой страны пожертвует миллион долларов пострадавшим от землетрясения в Герате. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна также направила помощь и спасательные команды.

Управление ООН по координации гуманитарной помощи сообщило, что организация выделила пять миллионов долларов на помощь жертвам землетрясения. Общество Красного Креста Китая направит 200 тысяч долларов для финансирования поисково-спасательных работ.

Напомним, сильное землетрясение произошло на западе Афганистана 7 октября. Оно привело к гибели около 2 500 человек, ранению 9 000 человек, а также разрушению 2 000 домов.