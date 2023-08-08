Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома

Без вести пропавшая уроженка Туркестанской области стала жертвой жестокого убийства в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

В убийстве студентки подозревается её родной зять. Девушка временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте в связи с учёбой.

Ориентировки с фотографиями студентки были опубликованы в СМИ и соцсетях, однако поиски оказались тщетными.

"8 августа примерно в 1:30 ночи в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома. Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа установила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По факту проводится досудебное расследование по статье 99 уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Назначены соответствующие экспертизы, подозреваемый водворен в ИВС.

Напомним, 5 августа в полицию поступило заявление о без вести пропавшей девушке 2004 года рождения. Брат погибшей уточнил, что сестра вышла из дома в неизвестном направлении 4 августа и не вернулась.