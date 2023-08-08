  • 8 Августа, 15:48
  • BAIGENEWS
Военное сотрудничество обсудили генсек ОДКБ Тасмагамбетов и замминистра обороны РФ
"Дети в регионах не имеют доступа к качественному образованию" - Алихан Смаилов
Размер средней заработной платы определили в Казахстане
Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом
В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
Премьер-министр поручил подготовить план к приходу "большой воды"
Смаилов поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в Караганде
Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе
Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане
Президент Казахстана поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома

Сегодня, 15:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
163
Фото: polisia.kz

Без вести пропавшая уроженка Туркестанской области стала жертвой жестокого убийства в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz

В убийстве студентки подозревается её родной зять. Девушка временно проживала у своей старшей сестры в Шымкенте в связи с учёбой.

Ориентировки с фотографиями студентки были опубликованы в СМИ и соцсетях, однако поиски оказались тщетными.

"8 августа примерно в 1:30 ночи в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома. Прибывшая на адрес следственно-оперативная группа установила в погребе жилого помещения прикрытое простыней тело с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

По факту проводится досудебное расследование по статье 99 уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Назначены соответствующие экспертизы, подозреваемый водворен в ИВС. 

Напомним, 5 августа в полицию поступило заявление о без вести пропавшей девушке 2004 года рождения. Брат погибшей уточнил, что сестра вышла из дома в неизвестном направлении 4 августа и не вернулась. 

Самое читаемое

Наверх