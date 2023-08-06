Пропавшую 18-летнюю жительницу Шымкента разыскивают полицейские

В Шымкенте пропала 18-летняя Аида Абильда. 4 августа в 16:30 она вышла из дома и не вернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

5 августа в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение о без вести пропавшей девушке. Аида — студентка первого курса колледжа "Долана-Булак". К поискам девушки подключили весь личный состав департамента полиции Шымкента.

"Рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза узковатые, припухлость в области шеи (зоб). Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просим сообщить в полицию по телефону 102", — сообщили в полиции особые приметы пропавшей.

Поиски девушки на особом контроле руководства ДП.