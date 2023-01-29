Телеведущий Николай Дроздов сломал восемь рёбер и попал в реанимацию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Известный телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в реанимацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Московский комсомолец".

В больницу 85-летнего Николая Николаевича доставили с многочисленными переломами ребер. Оказалось, что Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ.

"Врачи зафиксировали у него переломы 8 ребер, — рассказывает друг Дроздова, художник Константин Мирошник. — Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает".

На днях Дроздова перевели из реанимации в отдельную палату. В больнице рядом с ним находится дочка: других посетителей в клинику не пускают.

"В больнице Николай Николаевич окружён заботой медперсонала: в этом плане все отлично, - продолжает Мирошник. - Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами. Николай Николаевич - мужественнейший человек. Он не теряет оптимизма. Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях".

Врачи говорят, что Дроздов ещё неделю проведёт больнице, а потом его отпустят домой. Всего же полное восстановление, по прогнозам медиков, будет длиться два месяца.