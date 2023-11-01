Телерадиовещание приостановят в Казахстане 8 ноября

Телерадиовещание будет приостановлено в Казахстане 8 ноября с 03:00 до 17:00 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Отмечается, что "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В компании принесли извинения за временные неудобства.