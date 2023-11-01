Телерадиовещание приостановят в Казахстане 8 ноября
1 Ноября, 23:32
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1 Ноября, 23:321 Ноября, 23:32
525Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Телерадиовещание будет приостановлено в Казахстане 8 ноября с 03:00 до 17:00 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".
Отмечается, что "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В компании принесли извинения за временные неудобства.
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