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Телерадиовещание приостановят в Казахстане 8 ноября

1 Ноября, 23:32
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото 1 Ноября, 23:32
1 Ноября, 23:32
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Телерадиовещание будет приостановлено в Казахстане 8 ноября с 03:00 до 17:00 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Отмечается, что "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В компании принесли извинения за временные неудобства.

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