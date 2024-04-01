  • 1 Апреля, 04:44
  • BAIGENEWS
Двух новорожденных близняшек эвакуировали на вертолёте в Актюбинской области
Паводки в Казахстане: пострадавшим помогает более 20 тысяч волонтёров
Ветер, дождь и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на 1 апреля
Из-за нехватки электромощностей в Костанае не могут начать строительство домов
Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы
От защиты к истреблению: Кто и зачем предлагает радикально решить проблему бродячих животных
Поезда, лодки, вертолёты и альпинистское снаряжение: как эвакуируют казахстанцев из зон ЧС
Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС
Каждый регион должен иметь чёткий план: в Казахстане прошло заседание штаба по паводкам
Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Рыбакина проиграла американке в финале Miami Open
Морозы прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Telegram запустил монетизацию, но не всех

Сегодня, 03:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram Сегодня, 03:26
Сегодня, 03:26
115
Фото: Telegram

Вышло крупное обновление Telegram. Самое главное новшество — внедрение монетизации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал ixbt.

Теперь владельцы публичных каналов с аудиторией от 1000 подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения, выплачивать деньги будут в Toncoin. Вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии.

Но есть и плохая новость: монетизация для каналов из России, Украины, Израиля и Палестины монетизация недоступна.

Также теперь пользователи могут указывать дату рождения в профиле. Владельцы бизнес-аккаунтов могут указать адрес офиса и часы работы. Для бизнес-аккаунта можно настроить автоматическое сообщение на время нерабочих часов или отпуска. Чат-бот теперь можно привязать к бизнес-аккаунту.

Самое читаемое

Наверх