Telegram запустил монетизацию, но не всех

Вышло крупное обновление Telegram. Самое главное новшество — внедрение монетизации, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал ixbt.

Теперь владельцы публичных каналов с аудиторией от 1000 подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения, выплачивать деньги будут в Toncoin. Вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии.

Но есть и плохая новость: монетизация для каналов из России, Украины, Израиля и Палестины монетизация недоступна.

Также теперь пользователи могут указывать дату рождения в профиле. Владельцы бизнес-аккаунтов могут указать адрес офиса и часы работы. Для бизнес-аккаунта можно настроить автоматическое сообщение на время нерабочих часов или отпуска. Чат-бот теперь можно привязать к бизнес-аккаунту.