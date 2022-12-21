Технологический рывок за счет цифровизации: как нацпроект реализуют в Алматинской области

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В Алматинской области сфера цифровизации развивается в соответствии с Национальным проектом "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" и Эталонным стандартом "умных городов", передает BaigeNews.kz.

Развитие цифровизации является одним из ключевых приоритетов страны и имеет важное значение для государства, которое необходимо для повышения конкурентоспособности предприятий и страны в целом, снижения коррупционных рисков в государственных органах, неправительственных организациях, гражданских секторах, а также улучшения качества жизни населения.

Помимо достижения экономического эффекта и роста конкурентоспособности, цифровизация оказывает положительное влияние на социальные сферы, нацеленные на улучшение качества жизни населения, одну из ключевых целей Национального проекта. Такие инициативы не предполагают прямого возврата от инвестиций в краткосрочной перспективе, но они важны для долгосрочного успеха программы цифровизации и развития страны (например, развитие образования), а также необходимы как квинтэссенция роли государства (развитие здравоохранения, электронного правительства, "умных городов").

Цифровизация в образовании

В сфере образования все школы оснащены компьютерной техникой и подключены к сети интернет. В области действуют 60 IT классов, закуплено 11 STEM кабинетов.

К автоматизированной информационной системе "Күнделік" на сегодняшний день подключены 93,6 процента организаций образования, колледжи пользуются системой автоматизированного рабочего процесса "Платонус". К цифровым образовательным ресурсам подключены 418 школ (в том числе к экосистеме Online Mektep 417 (100 процентов) школ, к платформе Daryn.оnline подключена одна).

Технологичная медицина

Все медицинские организации имеют 100-процентный доступ к интернету. Внедрен безбумажный документооборот, 223 формы переведены в электронный формат, охват электронными паспортами здоровья составляет 95 процентов. Все организации здравоохранения области работают с системами "Жетысу" и "Даму Мед".

Для бригад скорой неотложной медицинской помощи внедрена автоматизированная информационная система "Комек-103". Все машины бригад скорой неотложной медицинской помощи оснащены GPS навигаторами.

Внедрена система архивирования и передачи изображений PACS по выявлению злокачественных новообразований на ранней стадии. C 2019 года произведено более 1 миллиона исследований. Использование искусственного интеллекта обеспечило увеличение выявляемости патологии легких и молочной железы на ранней стадии с 20 процентов до 82 процентов.

Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth составляет 76 процентов. Медицинские информационные системы установлены во всех медицинских организациях (государственные и частные), которые осуществляют свою деятельность по 13 порталам, из которых 10 интегрированы и обеспечивают передачу электронных медицинских документов в ядро Ehealth.

Автоматизация государственных услуг

Одной из основных задач государственной политики в Республике Казахстан является борьба с коррупцией, где одним из инструментов снижения коррупционных рисков является автоматизация государственных услуг, которая позволит исключить человеческий фактор, бюрократию и коррупцию, обеспечит прозрачность процедур, а также сократит сроки рассмотрения заявок.

Для решения этой задачи, в 2018 был создан "Портал электронных услуг Алматинской области", посредством чего автоматизировано 10 государственных услуг в сфере образования и 2 услуги в сфере спорта.

За это время с помощью системы оказано около 200 тысяч услуг, одной из частых является "Постановка на очередь и выдача направлений в детские сады". В целом, на сегодняшний день по области оказываются 173 государственных услуг, из них в электронном формате – 162 или 93,6 процента.

Также на постоянной основе проводится мониторинг актуальности данных на порталах "Открытые данные" и "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", а также устранение угроз информационной безопасности в государственных органах области согласно уведомлениям на платформе MISP (Malware Information Sharing Platform).

С начала года в рамках реализации Национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" по Алматинской области достигнуто исполнение шести годовых показателей: количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ; доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth; доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом; уровень оснащения полиции цифровыми инструментами; доля инновационно активных предприятий; доля оцифрованных земельных данных.

Напомним, курс на цифровизацию в Казахстане был взят с утверждения государственной программы "Цифровой Казахстан" в 2017 году. Местные исполнительные органы совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, помимо расширения доступа граждан к цифровым услугам и технологиям, ежегодно ведут работы по реализации таких целей как развитие "умных" городов, поддержка площадок инновационного развития, финтех индустрии и так далее.