Тайник с оружием и боеприпасами в мешках нашли вдоль трассы в Жетысу

Фото: polisia.kz

Тайник с оружием и боеприпасами нашли в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в Алакольском районе. Тайник был оборудован у дороги на 535 километре трассы Алматы – Оскемен, где полицейскими изъят пистолет ПМ, самозарядный гладкоствольный карабин Сайга, два обреза охотничьих ружей (одноствольный, двуствольный), боевой револьвер и около 60 патронов различного калибра.

"Оружие и патроны были завёрнуты в холщовые мешки, а спрятаны в 13 метрах от обочины дороги. Сейчас всё изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу с заведением по факту уголовного производства", – сообщил начальник УБОП ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.

Ранее тайник с оружием полицейские нашли в Акмолинской области.