Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области

Фото: МВД РК

Сотрудники управления по противодействию экстремизму в селе Садовое Зерендинского района в доме местного жителя обнаружили тайник с оружием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и 29 патронов к нему калибра 5,45 мм и охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра.

По словам сельчанина, автомат и патроны ему остались от умершего друга, а ружьё — наследство отца.