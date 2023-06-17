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МВД РК Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11
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Фото: МВД РК

Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области

Сотрудники управления по противодействию экстремизму в селе Садовое Зерендинского района в доме местного жителя обнаружили тайник с оружием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полицейские изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и 29 патронов к нему калибра 5,45 мм и охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра. 

По словам сельчанина, автомат и патроны ему остались от умершего друга, а ружьё — наследство отца.

"Начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу. В рамках расследования  показания акмолинца будут тщательно проверены", — сообщили в полиции.

 

Видео: ДП Акмолинской области
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Сегодня, 15:11
189
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