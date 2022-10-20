Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея

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У АО "Семипалатинский машиностроительный завод", видеозапись из роскошного кабинета директора которого ранее была распространена в интернете, убыток и долг составляет около пяти миллиардов тенге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

"19 октября в средствах массовой информации опубликована видеозапись кабинета директора АО "Семипалатинский машиностроительный завод". Видеозапись произведена руководителем АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Абдрахмановым Т.К. Последняя является материнской организацией для завода. По информации, предоставленной нацкомпанией "Казахстан инжиниринг", накопленный убыток предприятия с 2015 года составляет около 1,9 миллиарда тенге, а рост кредиторской задолженности достиг более трёх миллиардов тенге", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Как отмечается, с февраля решением суда в отношении завода применена процедура реабилитации сроком на пять лет.

"По решению комитета кредиторов, с 25 октября на заводе начинается аудиторская проверка. В настоящее время никаких материалов и обращений в антикоррупционную службу по данным фактам не поступало. При этом уголовные правонарушения, связанные с неправомерными действиями при реабилитации и банкротстве, а также с преднамеренным банкротством, относятся к подследственности службы экономических расследований", - добавили в Антикоре.

Ранее на видео был показан кабинет директора, в котором дверь шкафа вела в другой, просторный и обставленный мебелью кабинет. В нём также находился бильярд.

Это далеко не первый скандал, связанный с заводом: хищение более миллиарда тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод" выявило агентство финмониторинга в АФМ. Об этом стало известно в мае этого года. Хищение осуществляли путём завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов.