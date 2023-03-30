Таймтрекинг по-казахстански: какие изменения ждут госслужащих

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Мониторинг за соблюдением режима рабочего времени госслужащих будут вести в Казахстане.

Агентство по делам госслужбы разработало правила проведения мониторинга за соблюдением режима рабочего времени государственными органами, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, мониторинг будет проводиться посредством информационных систем и других данных (на постоянной основе), а также с посещением государственного органа.

Кроме того, госорганы должны будут ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган информацию о результатах учета рабочего времени госслужащих, с приложением подтверждающих материалов.

"Мониторинг с посещением осуществляется согласно плану посещения государственных органов не реже одного раза в любое из календарных дней в течение одного квартала. В случае установления фактов нарушения режима рабочего времени составляется акт. По результатам мониторинга принимаются меры реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени", - говорится в документе.

Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.