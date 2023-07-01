Tax free для иностранцев продлили в Казахстане до конца 2024 года

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Реализацию проекта Tax free продлили в Казахстане. Кроме того, он теперь будет действовать и в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Пилотный проект, предусматривающий компенсацию суммы НДС туристам (гражданам иностранных государств), при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС с суммой не менее 20 минимальных расчетных показателей, реализует Комитет государственных доходов для развития въездного туризма.

"Приказом заместителя премьер-министра - министра финансов РК от 27 июня 2023 года № 710 срок реализации пилотного проекта продлён с 30 июня 2023 года до 31 декабря 2024 года с расширением географии на Шымкент", - сообщили в ведомстве.

До внесения изменений срок реализации проекта был ограничен 30 июня и распространялся на субъекты торговли, расположенные в Астане, Алматы и Туркестане.