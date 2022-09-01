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  • Тарифы монополистов останутся под плотным контролем - Токаев
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 11:20
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Тарифы монополистов останутся под плотным контролем - Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался об административном регулировании цен в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта. Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление", - отметил глава государства, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

Он отметил, что в Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.

"Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%", - сказал Токаев.

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#монополия #ЖКХ #инвестиции #коммунальные услуги
Сегодня, 11:20
83
Жадра Жулмухаметова Журналист

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