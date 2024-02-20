Тариф на проезд в автобусах хотят повысить в Астане

Стоимость проезда в автобусах может подорожать в Астане. На публичное обсуждение выложили проект постановления акимата "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях", передаёт BaigeNews.kz.

В документе говорится о том, что необходимо установить тариф на городские перевозки пассажиров при безналичной оплате – 110 тенге; на экспрессы – 250 тенге. На пригородные перевозки – 9,5 тенге за один километр.

При оплате наличными тариф предлагают повысить до 220 тенге на городских маршрутах, до 350 тенге на экспрессах, 14 тенге за километр на пригородных автобусах.

В постановлении сказано, что в случае неисправности системы электронной оплаты за проезд, пассажир, осуществляющий оплату посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты, имеет право на бесплатный проезд.

На обсуждении документ будет находиться до 5 марта.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.