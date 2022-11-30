Тариф на отопление повышается в Костанае

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Как пояснили в ДКРЕМ и ЗК по Костанайской области, тарифы были утверждены еще в 2020 году на ближайшие пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz

"Так как из-за январских событий был введён мораторий на повышение тарифов на комуслуги, на сегодняшний день действуют утвержденные тарифы ГКП "КТЭК" от 15 декабря 2020 года, — уточнили в департаменте Комитета регулирования естественных монополий. — С 1 января 2023 года предусматривается плановое повышение у всех субъектов, работающих по долгосрочным тарифам, как правило, не выше уровня официальной инфляции".

Для всех категорий населения тепло подорожает на 8,8 %.