Танкер с казахстанской нефтью застрял у берегов Турции

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Пробка из танкеров, образовавшаяся у берегов Турции, удерживает 18 млн баррелей нефти, передаёт BaigeNews.kz

По информации агентства Bloomberg, нефтяные танкеры, перевозящие миллионы баррелей казахстанской нефти, не могут покинуть Черное море и добраться до мировых рынков после того, как Турция настаивает на доказательстве того, что они должным образом застрахованы.

Правительство Анкары настаивает на том, чтобы у кораблей было письмо от их страховой компании, гарантирующее страховое покрытие в турецких водах, чего еще не произошло. Этот шаг следует за санкциями Европейского Союза и Великобритании, которые позволяют страховать суда, перевозящие российскую нефть, только в том случае, если нефть на борту покупается по цене 60 долларов или ниже за баррель.

В результате по меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей сырой нефти уже несколько дней ждут, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Все, кроме одного, имеют на борту грузы из Казахстана, и в отчете местного портового агента говорится, что суда ожидают уточнения своего страхового статуса.