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Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток

Сегодня, 12:27
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bestnews.kz Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
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Фото: bestnews.kz

Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Они подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности в сумме от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых автомашин через таможенный пост. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.

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