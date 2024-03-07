Таможенников Туркестанской области подозревают в получении взяток

Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Они подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности в сумме от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых автомашин через таможенный пост. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.