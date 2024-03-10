Талые воды затопили дорогу в области Абай

В 11 километрах от села Маканчи в области Абай на автодороге областного значения Маканчи-Жаланашколь из-за интенсивного снеготаяния произошел перелив талой воды через дорожное полотно. Об этом сообщило МЧС Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Движение автотранспорта по трассе приостановлено, но есть объездные дороги.

Полицейские выставили по трассе запрещающие знаки. Дорожная служба ТОО "Ярус" ведет мониторинг ситуации.

По данным МЧС, угрозы размыва дорожного полотна и подтопления населенным пунктам нет. На месте от акимата работает около 50 человек и четыре единицы техники.

"Дополнительно к месту направлены силы средства оперативно-спасательного отряда города Аягоз и пожарной части № 18 села Маканчи — 12 человек личного состава, семь единиц техники. На месте находится аким Маканчинского района Даурен Койгелдин и начальник ОЧС Урджарского района Бектыгазы Саянов. Ситуация находится на контроле", — отмечается в сообщении МЧС Казахстана.

Также из Семея на место происшествия направлены более 20 человек и больше 10 единиц техники ДЧС области Абай.

Из-за резкого потепления в области Абай активизировалось таяние снега на хребте Тарбагатай. В связи с этим АО "КазАвтоЖол" ранее предупредило о скоплении талых вод в селе Бахты вдоль трассы Таскескен-Бахты-граница с КНР" на 181-183 км.