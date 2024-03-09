Талые воды с гор угрожают затопить республиканскую трассу в области Абай

Из-за резкого потепления в области Абай активизировалось таяние снега на хребте Тарбагатай, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", сегодня около 20:00 наблюдается скопление талых вод в селе Бахты вдоль автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты - граница с КНР" на 181-183 км.

Вода вдоль трассы стоит на протяжении двух километров.

"На участке имеется семь водопропускных железобетонных труб и один мост, которые работают в напорном режиме. Ведется круглосуточное наблюдение автодороги. Задействовано 10 человек и 4 единицы техники: ДРС, погрузчик и два самосвала", — говорится в сообщении.

Дорожники оградили участок с 100 мешками песка и произвели отсыпку вала. Движение по этой трассе пока не ограничено.